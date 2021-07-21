НКРЭКУ намерена повысить предельные цены на электроэнергию

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 21 июля планирует увеличить максимальные предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).﻿ Для этого регулятор намерен внести изменения в свое же решение №766 от 8 апреля 2020 года, сообщает UBR.

Проект постановления уже подготовлен НКРЭКУ.

Документ предусматривает, что участники рынка электроэнергии в своих заявках на торги будут указывать цены не выше, чем определил оператор рынка.

Стоимость установили следующую:

часы минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) – 1500 грн/МВт∙ч, рост на 256,3 грн, или 20,6%;

часы максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00) – 3000 грн/МВт∙ч, увеличение на 344 грн, или 13%.

"В случае указания участником РСВ и ВСР в заявке цены, превышающей цену для соответствующего времени суток, то такая заявка отклоняется" , – отмечается в проекте постановления.

Намерение повысить цены в НКРЭКУ объясняют тем, что в летний период на рынке наблюдается существенный профицит электроэнергии. При этом в период вечернего максимума потребления резко растет потребность в маневровых генерирующих мощностях, работающих на угле.

Также регулятор учел общую тенденцию к росту стоимости энергетических ресурсов на мировом рынке.

Напомним, это не первое повышение максимальных предельных цен на рынке электроэнергии. Так, на заседании 16 июня регулятор поднял "ночной" тариф для часов минимальной суточной нагрузки до 1243,71 грн/МВт∙ч, а "дневной" тариф (часы максимальной нагрузки) – до 2655,99 грн/МВт∙ч.