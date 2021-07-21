Доктор Комаровский ответил, как безопасно защитить малышей от насекомых

Евгений Комаровский рассказал, что вред укусов насекомых для малышей гораздо больше, чем использование репеллентов. Как защитить ребенка от насекомых – в статье, сообщает Сегодня.

Боль, зуд и страдания от комариных укусов для малыша просто нестерпимы, поэтому использовать репелленты для детей, и даже младенцев нужно. Как защитить детей от насекомых и сделать это максимально безопасно – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм.

Какие средства от комаров можно детям?

Самые безопасные и эффективные для совсем маленьких детей – это лосьоны и кремы на основе диэтилтолуамида (ЖЭТА), отмечает доктор Комаровский.

Но применять их можно только после того, как малышу исполнится больше 2-х месяцев. Кроме этого, нужно правильно наносить и распылять репелленты, если в доме младенец.

Как правильно использовать репелленты для малышей

Сначала внимательно ознакомьтесь с инструкцией средства против комаров, убедитесь, что средство подходит именно для детей. А также запомните: