Доктор Комаровский ответил, как безопасно защитить малышей от насекомых

Доктор Комаровский ответил, как безопасно защитить малышей от насекомых

Евгений Комаровский рассказал, что вред укусов насекомых для малышей гораздо больше, чем использование репеллентов. Как защитить ребенка от насекомых – в статье, сообщает Сегодня.

Боль, зуд и страдания от комариных укусов для малыша просто нестерпимы, поэтому использовать репелленты для детей, и даже младенцев нужно. Как защитить детей от насекомых и сделать это максимально безопасно – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм.

Какие средства от комаров можно детям?

Самые безопасные и эффективные для совсем маленьких детей – это лосьоны и кремы на основе диэтилтолуамида (ЖЭТА), отмечает доктор Комаровский.

Но применять их можно только после того, как малышу исполнится больше 2-х месяцев. Кроме этого, нужно правильно наносить и распылять репелленты, если в доме младенец.

Как правильно использовать репелленты для малышей

Сначала внимательно ознакомьтесь с инструкцией средства против комаров, убедитесь, что средство подходит именно для детей. А также запомните:

  • обрабатывать можно только открытые участки кожи ребенка, не наносите репелленты на кожу, которую потом закроет одежда,
  • не наносите средства от комаров на руки ребенка: он обязательно засунет их в рот,
  • избегайте нанесения средства на воспаленную кожу, раны,
  • прежде чем помазать малыша, проверьте средство на себе. Не вызывает ли оно аллергии у родителей,
  • никогда не распыляйте аэрозольные репелленты в закрытом помещении или автомобиле.
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