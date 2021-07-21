Вредно или безопасно наращивание волос

Вокруг темы нарощенных волос ходит множество споров и мифов. Многие считают, что это безумно вредно. ﻿В Instagram трихолог Лариса Пономаренко дала пояснения, сообщает РБК-Украина.

Техник наращивания волос существует несколько: капсульное, микрокапсульное, трессы (здесь тоже несколько методов их крепления – ленточное, плетение, классическое).

Конечно, какой метод идеально подойдет именно тебе – скажет только профессиональный мастер по наращиванию волос. Нужно четко оценить тип волос, их состояние и спрогнозировать потенциальный вред, который наращивание волос может причинить.

Однозначно нельзя наращивать волосы в период реактивного выпадения! От нагрузки волосы начнут выпадать еще сильнее. Нельзя наращивать, не проконсультировавшись с трихологом, если наблюдаются заболевания кожи волосистой части головы или присутствуют зуд, боль корней волос, появление перхоти.

Само по себе наращивание - безопасный метод. При равномерном и не интенсивном распределении наращиваемых волос, натуральный (родной) волос находится под умеренной нагрузкой и вполне может ее выдержать.

Конечно, нужно поддерживать свои волосы под наращенными, все - таки нагрузка, хоть минимальная, есть. Нужно регулярно проходить курс мезотерапии или использовать укрепляющие лосьоны в домашних условиях.

Но встречаются и такие случаи: девушке нарастили очень много волос. На небольшой пучок родных локонов нарастили слишком толстую (или длинную) и тяжелую прядь. Вот тут проблема – под тяжестью наращенных волос свои могут вытягиваться, образуя места поредения.

Так же игнорирование коррекции наращивания может привести к проблеме – волосы в прикорневой зоне путаются и собираются в кубла, которые потом очень сложно вычесывать. Вычесывая, можно выдернуть и повредить много прядей.

Автор: Ольвия Агаркова