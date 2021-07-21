Кропивницкий накрыл мощный ливень: местами смыло асфальт

В Кропивницком вечером 20 июля пронесся мощный ливень с градом и шквалами, от которого сильно пострадала инфраструктура города. Ветер валил деревья, автомобили плавали, а местами даже смыло асфальт, сообщает РБК-Украина.

Очевидцы рассказывают, что за считанные минуты город накрыла непогода﻿ и тот оказался в водном плену. Ливневки не справились, в результате чего вода затопила дороги, подъезды многоэтажек.

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Кроме того в городе навалило деревьев, а в некоторых районах выпал град размером с яйцо.

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Фото: instagram.com/kroplike

В полиции рассказывают, что на некоторых улицах смыло часть дорожного покрытия.

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Фото: facebook.com/kroppolice

На кадрах ниже, что отважный парень решился поплавать в дождевой водичке, используя стиль "кроль".

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На одном из видео пассажирам вместе с водителем пришлось толкать плывущую маршрутку. Вода полностью покрыла колеса.

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Автор: Светлана Мащенко

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