В Индии впервые зафиксировали смерть человека от птичьего гриппа

Первый случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксирован в Индии. Жертвой болезни стал 11-летний мальчик, скончавшийся во вторник, сообщает Корреспондент.

Указано, что 2 июля ребенок был доставлен в институт с высокой температурой и кашлем.

"Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа" , – приводит издание слова источника.

Сейчас проводится поиск и выявление лиц, которые могли контактировать с мальчиком.

Указано, что за последние 15 лет Индия пережила неоднократные вспышки птичьего гриппа, в основном поражающие дикую и домашнюю птицу. Но пока в стране не было официально зафиксировано случаев смерти человека из-за этого заболевания. Специалисты общественного здравоохранения встревожены этой ситуацией.

Птичий грипп распространен у пернатых, но иногда передается и человеку. Он атакует легкие, нос и горло. Это респираторное заболевание и имеет симптомы, похожие на обычную простуду. В мире зафиксированы многочисленные случаи смерти людей от этой инфекции. В группе риска – дети и пожилые люди, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.