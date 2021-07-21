Две трети Украины могут стать зоной рискованного земледелия

Дальнейшие изменения температурного режима могут привести к тому, что две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия, сообщает Укринформ.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, во время "Национального диалога по продовольственным системам".

Лещенко отметил, что сельское хозяйство очень уязвимо к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север "на сотни километров" .

"Мы видим, что температурный режим возрос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия" , - сказал Лещенко.

По мнению чиновника, глобальное изменение климата несет очень большие угрозы для сельского хозяйства - прежде всего, снижение производительности производства, потери устойчивости экосистем, ухудшение качества жизни людей.

"Мы считаем, что нам нужно переходить к более экономным средствам обработки с точки зрения технологий. Увеличить долю органической продукции. Очень существенной является реализация политики орошения и мелиорации, стратегия которой была заложена правительством еще в 2019 году" , - подчеркнул министр.

По его убеждению, очень важным является вопрос "о наказании и контроле за незаконное распахивание природоохранных территорий, восстановление лесополос" , а также группа вопросов относительно "консервации земель с целью облесения, ощелачивания и ревитализации" .

На очереди - необходимость полномасштабного пересмотра механизмов реализации как аграрной, так и экологической политики, считает министр.