Как менялся пассажиропоток крупнейших аэропортов Украины

Авиационные перевозки понемногу восстанавливаются после карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, по данным Госавиаслужбы, украинские аэропорты за полгода обслужили 5,5 млн пассажиров, это на 32,2% больше, чем в январе-июне прошлого года, сообщает Слово и дело.

За 2016 год общий пассажиропоток украинских аэропортов составил 12,9 млн человек. Больше всего обслужил киевский «Борисполь» – 8,6 млн человек. Аэропорт «Киев» обслужил 1,1 млн человек, аэропорт в Одессе – 1 млн.

В 2017 году общий пассажиропоток вырос на 28% – до 16,5 млн человек. Через «Борисполь» в Киеве прошли 10,6 млн человек (+23% за год), через «Жуляны» – 1,9 млн (+73%). Пассажиропоток аэропорта в Одессе составил 1,2 млн человек (+20%), во Львове – 1,1 млн (+57%).

В следующем году общий пассажиропоток увеличился еще на 25% – до 20,6 млн человек. «Борисполь» обслужил 12,6 пассажиров (+19%), «Жуляны» – 2,8 млн (+47%), «Львов» – 1,6 млн (+45%), «Одесса» – 1,4 млн (+17%), «Харьков» – 1 млн (+25%).

В 2019 году аэропорты обслужили в общей сложности 24,3 млн пассажиров, на 18% больше, чем годом ранее. Пассажиропоток столичного «Борисполя» вырос до 15,3 млн человек (+21%), а аэропорта «Киев» снизился до 2,6 млн человек (-7%). Пассажиропоток международного аэропорта «Львов» увеличился до 2,2 млн человек (+38%), «Одесса» – до 1,7 млн (+21%), «Харьков» – до 1,3 млн (+30%).

В прошлом году из-за пандемии общий пассажиропоток всех аэропортов упал на 64% – до 8,7 млн человек. «Борисполь» обслужил всего 5,2 млн пассажиров, остальные аэропорты – меньше миллиона.

За полгода 2021-го аэропорты обслужили 5,5 млн пассажиров. В частности, через «Борисполь» прошли 3,4 млн человек.