Человечество откажется от бензина раньше, чем ожидалось

По данным аналитиков Bloomberg, пик спроса на топливо случится в 2027 году – на четыре года раньше запланированного срока, сообщает 24 Канал.

Быстрее всех откажутся от двигателей внутреннего сгорания США и Европа, а страны вроде Китая и Индии, вопреки предварительным прогнозам, не станут потреблять больше бензина. В BNEF объясняют это тем, что сдвиг пика спроса с 2031 года на 2027-й приведет к снижению в ближайшем десятилетии объемов поставок автомобильного топлива в развивающиеся страны.

Падение спроса на бензин связано с ростом производства более безопасных для окружающей среды транспортных средств и стремлением крупнейших экономик мира сократить выбросы парниковых газов за счет отказа от ископаемого топлива. Например, в планах Евросоюза запретить до 2035 года двигатели внутреннего сгорания, а США и Китай призывают к широкому внедрению электромобилей.

В докладе BNEF говорится, что при эффективном использовании топлива, переходе на альтернативные источники энергии и совместное использование транспорта, расход топлива не увеличится даже с ростом числа поездок до 2050 года.

Кроме того, аналитики предположили, что количество легковых автомобилей на дорогах по всему миру достигнет пика в 1,5 миллиарда до 2039 года – на 26 процентов больше, чем в этом году. Также в ближайшие десять лет ожидается бум грузовых перевозок, но их будет осуществлять не зависящий от нефти транспорт – Tesla, Daimler и Volkswagen обеспечат мир фурами на электричестве и водородном топливе.