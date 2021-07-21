9 идей, как извлечь пользу из старых чемоданов

9 идей, как извлечь пользу из старых чемоданов
Фото: Pixabay

Чемоданы – наши верные спутники в путешествиях. Однако со временем они стареют и уступают место новым, более модным и крепким. Значит, нашим заслуженным помощникам одна дорога – на свалку? Вовсе нет! Их потенциал далеко не иссяк, сообщает 24 Канал.

У вас есть несколько старых чемоданов, которые жаль выбросить? Так превратите их в уникальную мебель и предметы декора. Ловите идеи!

Бар

Чтобы произвести на гостей приятное впечатление, достаточно подать с красивого бара хорошее вино или коньяк. В помощь вам пригодится старый ненужный чемодан. Поднесите чемодан с напитком, ваши гости будут поражены.

Бар

Цветочное кашпо

Чемодан можно превратить в цветочное кашпо. Пригодится даже самый "винтажный", то есть убитый. На дно положите пленку, на пленку – керамзит. Пересадите растения из горшков, промежутки заполнив землей.

Квіткове кашпо

Органайзер для мелочей

Проблему, где хранить безделушки можно решить с помощью чемодана. Перегородки можно сделать из фанеры или плотного картона. Теперь на вопрос "где лежит нить ..." всегда есть ответ: "в чемодане!".

Органайзер для дрібниць

Лежак для кота

Для счастья коту нужно так мало – вкусный корм, удобный лежак и любящий хозяин. Разделите чемодан на две половинки, прикрепите к одной половинке ножки, уложите на дно самую мягкую подушку. Лежак готов! Приглашайте кота!

Лежак для кота

Домик для куклы

Старый чемодан может стать лучшим другом маленьких принцесс, чьи куклы так нуждаются в домиках. Не лишайте кукол такой нужной и многофункциональной недвижимости!

Будиночок для ляльки

Тумбочка

Тумбочкой может быть что угодно. Чемодан с этой ролью тоже справляется неплохо. А внутри можно хранить самые пикантные подробности своей личной жизни.

Тумбочка

Журнальный столик

Крупногабаритный чемодан эффектно смотрится в гостиной в качестве журнального или чайного стола. Ножки можно подобрать в мебельном или отпилить от старой табуретки.

Журнальний стіл

Мягкая мебель

Раскройте чемодан и укрепите его дно жесткой основой из ДСП. Оставьте мягкую сидушку из поролона, обитого тканью или даже кожей. Положите подушку на дно, а конструкцию поставьте на ножки.

М'які меблі

Шкафчик в ванную комнату

Чемодан – готовая база для шкафчика в ванную. Снизу можно закрепить выдвижную полку для мелочей, а основной отсек разделить на несколько частей полками. Если крышка чемодана выглядит непрезентабельно, задекорируйте ее зеркалом.

Валіз у шафі

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