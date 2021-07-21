Банкомат не выдал деньги, но списал наличку: что делать

Некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин, сообщает Обозреватель.

Как поясняют в финансовом учреждении, в таком случае нужно обратиться по номеру телефона, который указан на банкомате, и не отходя от него описать проблему. Банкомат может не выдавать деньги по нескольким причинам:

В банкомате замялась купюра и произошел сбой. Это самая простая проблема, которую в банке быстро определят. В таком случае деньги могут вернуть в тот же день.

Техническую причину не обнаружили, но банкомат все равно "ошибся". В таком случае нужно обратиться в банк с заявлением, проведут инкассацию банкомата, пересчитают деньги и если там действительно есть "лишние", которые по какой-то причине клиенту не выдали, их возместят.

Есть и другая, менее распространенная причина – мошенники. Они устанавливают на банкоматах специальные клейкие ленты, которые "захватывают" часть налички. И если речь идет о небольшой сумме, то пропасть могут все деньги. В таком случае нужно позвонить оператору и проверить, нет ли на окне выдачи средств посторонних предметов. Также в финансовых учреждениях советуют пересчитывать деньги сразу после выдачи так, чтобы их было видно на установленной на банкомате камере.