Названы самые большие страхи знаков Зодиака в отношениях

Астрологи рассказали о страхах, которые мешают представителям каждого знака Зодиака сближаться со своими партнерами, сообщает Клубер.

Овен

Овны любят, чтобы все было так как они сказали, и боятся если что-то идет не по их плану. Им стоит избегать излишней требовательности в отношениях.

Телец

У Тельца уходит много времени на поиски второй половинки и, вступив в отношения, он сделает все, чтобы в них ничего не менялось из года в год. Ваш главный страх перед близостью - это боязнь изменений в ежедневном распорядке.

Близнецы

Близнецы боятся заскучать в отношениях, поэтому часто флиртуют со всеми напропалую.

Рак

Рак боится показать партнеру свои слабые стороны. Он не хочет, чтобы кто-то другой узнал о его уязвимости.

Лев

Лев - настоящий гуру контроля и даже своего партнера он стремится держать под своими влиянием. Вам не следует забывать, что каждый человек - это самостоятельная личность.

Дева

Наибольшая проблема Дев это чувство своей ничтожности. Девы боятся показывать свои недостатки, хотя по их стандартам идеальных людей не бывает. Вашей счастливой личной жизни препятствуете вы же сами.

Весы

Весы боятся погрузиться в хаотический круговорот эмоций, но это просто необходимо, чтобы отношения были успешными. Все, что не попадает под критерий "идеального" разочаровывает их. Но идеальных отношений не бывает.

Скорпион

Эти люди не боятся и не прячутся от близости. Более того, они склонны к глубоким чувствам. С другой стороны, они часто прячут свои чувства, боясь оказаться преданными.

Стрелец

Стрельцам нравится свобода, поэтому они, как правило, избегают близости. Сближению с людьми Стрельцам мешает и тот факт, что в отношениях они чувствуют себя как в ловушке. Ваш главный страх - потерять свою свободу.

Козерог

Козероги избегают проявления эмоций и демонстрации своей слабости. Другие люди часто на них полагаются, но сами Козероги не знают, к кому им обратиться за помощью. Через их стены очень трудно пробиться.

Водолей

Водолеи испытывают трудности с выражением своих чувств. Их разум работает быстрее, чем у других людей, а потому они считают, что удовлетворять сначала свои потребности это нормально. Боязнь лишиться свободы это их наибольшая проблема.

Рыбы

Сильнее всего близости Рыбам мешает их недостаток знаний о себе. Рыбы как хамелеоны могут находить разные подходы к разным людям. Но в конечном счете они все равно не знают, чего хотят. Оказавшись наедине с собой и вдали от чужих потребностей и чувств, Рыбы начинают лучше понимать себя и избавляются от нужды спасать всех тех, кого они любят.