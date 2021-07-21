Куда ФОП-работодатель платит ЕСВ за наемных работников

ФЛП, которое использует труд наемных лиц, платит и подает отчетность по ЕВ по своему месту регистрации, независимо от территориального расположения рабочих мест наемных работников, сообщает ЛигаБизнес.

В соответствии с п. 65.1 ст. 65 Налогового кодекс взятие на учет ФЛП в контролирующих органах осуществляется по налоговому адресу на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (дальше - ЕГР), предоставленных государственным регистратором согласно Закону 755- ІV "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований". Об этом указывают в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.

Налоговым адресом плательщика налога - ФЛ определяется его местожительство, по которому его берут на учет как налогоплательщик в контролирующем органе (абзац второй п. 45.1 ст. 45 НК).

Согласно абзацу третьим п. 1 части первой ст. 4 Закона № 2464 - VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (дальше - ЕВ) являются ФЛП, в частности те, которые используют труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством о труде, по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛП, если производимые работы (услуги) отвечают видам деятельности, в соответствии со сведениями из ЕГР).

Плательщик, ЕВ, в частности, обязан подавать отчетность, в том числе об основном месте работы работника, и уплачивать в контролирующий орган по основному месту учета плательщика, ЕВ в сроки, порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную финансовую политику, по согласованию с Пенсионным фондом и фондами общеобязательного государственного социального страхования (п. 4 части второй ст. 6 Закона № 2464).

Учитывая изложенное выше, ФЛП, использующий труд наемных лиц, платит и подает отчетность по ЕВ по своему месту регистрации, независимо от территориального расположения рабочих мест наемных работников.