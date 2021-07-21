Жена Влада Ямы похвасталась идеальной фигурой в бикини

Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном отдыхают в солнечной Греции, где отпраздновали и 39-летие артиста. Супруга звезды паркета выложила несколько красочных снимков, на которых показала фигуру в бикини, сообщает РБК-Украина.

Жаркими кадрами Лилиана поделилась на своей странице в Instagram. На фото она позировала в крошечном желтом бикини с черными завязками. Лилиана прилегла на камень на фоне моря и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе. Волосы девушки при этом эффектно свешиваются по краю камня.

фото: instagram.com/liliya_yama

фото: instagram.com/liliya_yama

Автор: Марина Настевич