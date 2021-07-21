Турецкий электромобиль станет дешевой альтернативой Tesla

Турецкий консорциум Automobile Joint Venture Group показал фото первого серийного электромобиля TOGG, сообщает АвтоПортал.

Кроссовер поступит в производство с 2022 года и будет нацелен на европейский рынок.

Турецкие электромобили TOGG были презентованы в 2019 году лично президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выпускать их будут на новом предприятии близ Стамбула.

Именно кроссовер станет первенцем бренда TOGG. К слову, его дизайн разработало известное итальянское ателье Pininfarina. Интерьер же удивляет обилием дисплеев – их там целых шесть (причем, два из них – для камер, заменяющих зеркала заднего вида).

Турецкий электрокар предложат в 200-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной версиях. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, во втором – 4,8 с. Запас хода составляет 300 и 500 км, соответственно. Зарядка на 80% от быстрой станции займет около получаса.

Уже известно, что вслед за кроссовером последует седан (его прототип также показали в 2019 году), а к 2030 году в линейке будет уже пять моделей. Разработчики обещают, что турецкие электромобили будут значительно доступнее аналогов вроде Tesla или Volkswagen ID.