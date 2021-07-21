Упростили оплату парковки и штрафов через "Киев Цифровой"

В столице стала доступна новая версия приложения "Киев Цифровой", что позволит водителям оплачивать парковку и штрафы удобнее, сообщает UBR.

Функционал приложения интегрируется с городской системой штрафования за неоплаченную парковку и соответствует установленным Кабмином правилам.

В новой версии "Киев Цифровой" карта паркингов обновляется каждый час, и водители получают актуальную информацию. Карта приложения интегрируется с информационно-аналитической системой "Имущество".

На данном этапе в системе представлены муниципальные, частные и перехватывающие паркинги. Пользователь может просмотреть информацию и оплатить место на принадлежащих "Киевтранспарксервису" паркингах.

Что касается оплаты штрафов, теперь водители могут посмотреть, в чем именно состоит нарушение, доказательную базу и загрузить квитанцию. Если возникнет необходимость, то граждане могут обжаловать штраф или доказать его уплату. Все необходимые документы будут в телефоне.

Также пользователи приложения могут получать уведомления о новых штрафах и сразу их оплачивать. Новые пользователи могут отсканировать QR-код на сообщении или постановлении о привлечении к админответственности, чтобы получить информацию о штрафе и произвести оплату.