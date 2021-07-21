Показатели одной области не соответствуют "зеленой" зоне

По состоянию на сегодня, 21 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Тернопольской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.

Так, в Тернопольской области второй день подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций.

Этот показатель в данном регионе составляет 63,6%, а днем ​​ранее уровень динамики госпитализаций превышал 88%.

До этого показатель динамики госпитализаций не отвечал норме в Одесской области, но по состоянию на 20 июля он уже отвечал "зеленому" уровню.

Отметим, что норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 должна составлять не более 50%.

Автор: Мария Кучерявец