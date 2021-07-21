Впервые за 50 лет: определился новый чемпион НБА

"Милуоки Бакс" впервые за 50 лет стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В шестом матче финала плей-офф клуб на домашней площадке победил "Финикс Санз" (105:98) и выиграл серию со счетом 4:2, отыгравшись с 0:2, сообщает Обозреватель.

Решающий поединок начался с сумбура и ошибок со стороны обеих команд. "Бакс" начали лучше и к концу первой четверти владели 13-очковым преимуществом, однако после короткой паузы ситуация на паркете кардинально изменилась – "Санз" сумели не только сравнять счет перед перерывом, но и вышли вперед на пять пунктов.

ДеАндре Эйтон повис на кольце
ДеАндре Эйтон повис на кольце

Пейн с мячом
Пейн с мячом

Брук Лопес (по центру) после данка
Брук Лопес (по центру) после данка

После этого за дело взялся лидер "Милуоки" Яннис Адетокумбо, который буквально дотащил свой клуб до титула, набрав 20 очков в третьей десятиминутке, а затем еще 15 – в четвертой. Всего в его активе 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов, что вкупе с феноменальной игрой в предыдущих матчах принесло ему звание самого ценного игрока финальной серии.

Яннис Адетокумбо с трофеем
Яннис Адетокумбо с трофеем. Источник: NBA

Для "Бакс" этот чемпионский титул стал вторым в истории франшизы. В последний раз команда выигрывала НБА в 1971 году.

Игроки "Милуоки" празднуют чемпионство
Игроки "Милуоки" празднуют чемпионство

"Милуоки" выиграл НБА впервые за 50 лет
"Милуоки" выиграл НБА впервые за 50 лет. Источник: NBA

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics