Впервые за 50 лет: определился новый чемпион НБА

"Милуоки Бакс" впервые за 50 лет стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В шестом матче финала плей-офф клуб на домашней площадке победил "Финикс Санз" (105:98) и выиграл серию со счетом 4:2, отыгравшись с 0:2, сообщает Обозреватель.

Решающий поединок начался с сумбура и ошибок со стороны обеих команд. "Бакс" начали лучше и к концу первой четверти владели 13-очковым преимуществом, однако после короткой паузы ситуация на паркете кардинально изменилась – "Санз" сумели не только сравнять счет перед перерывом, но и вышли вперед на пять пунктов.

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После этого за дело взялся лидер "Милуоки" Яннис Адетокумбо, который буквально дотащил свой клуб до титула, набрав 20 очков в третьей десятиминутке, а затем еще 15 – в четвертой. Всего в его активе 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов, что вкупе с феноменальной игрой в предыдущих матчах принесло ему звание самого ценного игрока финальной серии.

Яннис Адетокумбо с трофеем. Источник: NBA

Для "Бакс" этот чемпионский титул стал вторым в истории франшизы. В последний раз команда выигрывала НБА в 1971 году.

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