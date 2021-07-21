Медики рассказали, чем опасна вяленая и сушеная рыба

Специалисты Центра общественного здоровья напоминают, что употребление вяленой и сушоной рыбы в жару грозит заражением ботулизмом, сообщает Clutch.

Ботулизм — это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода), и при неправильных условиях хранения или транспортировки.

Так вот вяленая и сушеная рыба очень часто становится «домом» для размножения токсинов, и вот почему:

такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает лишь при кипячении в течение 10-15 минут;

может быть заражена в естественных условиях, поскольку резервуаром инфекции является песок или же речной ил;

соление произошло уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а лишь подавляет размножение инфекции;

потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозка навалом, без тары.

Даже если вам трудно удержаться от соблазна приобрести вяленую или сушеную рыбу на пляже или стихийном рынке, вспомните об этом материале и отдайте предпочтение проверенным продуктам.