Hyundai выпускает на дороги беспилотные маршрутки

Hyundai Motor запускает сервис беспилотных шаттлов. С 9 августа в рамках проекта RoboShuttle они начнут перевозить пассажиров по специальному маршруту в южнокорейском городе Седжон, сообщает АвтоПортал.

Длина маршрута составит 6,1 км. Автобусы будут передвигаться на автопилоте, но под контролем водителей-операторов, которые смогут взять управление на себя в экстремальной ситуации.

Беспилотные шаттлы сейчас тестируют во многих странах мира. Но в отличие от большинства подобных автобусов, у Hyundai получилась полноценная маршрутка. За основу взяли микроавтобус Hyundai H350.

Для того, чтобы проехаться в беспилотном автобусе, нужно установить специальное мобильное приложение. Оно определит местонахождение пассажира, подскажет, какая из остановок ближе к нему, и проложит маршрут к ней.

В перспективе проект RoboShuttle планируют запустить и в других городах. Кроме того, беспилотные маршрутки будут обслуживать работников исследовательского центра Hyundai-Kia в Намьянге.