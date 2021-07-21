Тренировка ног в отпуске: комплекс упражнений с собственным весом
Мы, конечно же, понимаем, что лето в разгаре. Поэтому в твоей голове больше мыслей об отдыхе, чем о тренировках. Крутые упражнения с собственным весом можно выполнять где угодно: в парке, дома, на пляже, сообщает 24 Канал.
Комплексом классных и простых упражнений с собственным весом поделился танцующий фитнес-тренер Ник Волкер. Их особенность заключается в том, что не нужен никакой инвентарь.
"Где бы вы ни были... в гостиной, в путешествии, на пляже... вы все равно можете немного попотеть. Для этого не нужно никакого оборудования – попробуй эту пикантную тренировку для ног", – призывает тренер.
Крутая тренировка ног с собственным весом
- Наклоны вперед с руками за головой: 3 подхода по 15 повторений;
- Боковые выпады: 3 подхода по 20 повторений;
- Касания правой ноги левой рукой в наклоне: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу;
- Реверансы: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу;
- Прыжки с приседаниями: 3 подхода по 20 повторений.
Смотри, как правильно выполнять тренировку ног с собственным весом:
Бонусный совет от тренера
"Знаете ли вы, что в терапии холодной водой много преимуществ? Одни из них – повышение уровня тестостерона, уровня энергии и общего настроения. Если вы еще не пробовали холодный душ, то попробуйте после приема изменить горячую воду на прохладную на 30 секунд. Не забывайте глубоко дышать", – подчеркивает Ник Волкер.