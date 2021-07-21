Тренировка ног в отпуске: комплекс упражнений с собственным весом

Мы, конечно же, понимаем, что лето в разгаре. Поэтому в твоей голове больше мыслей об отдыхе, чем о тренировках. Крутые упражнения с собственным весом можно выполнять где угодно: в парке, дома, на пляже, сообщает 24 Канал.

Комплексом классных и простых упражнений с собственным весом поделился танцующий фитнес-тренер Ник Волкер. Их особенность заключается в том, что не нужен никакой инвентарь.

"﻿Где бы вы ни были... в гостиной, в путешествии, на пляже... вы все равно можете немного попотеть. Для этого не нужно никакого оборудования – попробуй эту пикантную тренировку для ног", – призывает тренер.

Крутая тренировка ног с собственным весом

Наклоны вперед с руками за головой: 3 подхода по 15 повторений;

3 подхода по 15 повторений; Боковые выпады: 3 подхода по 20 повторений;

3 подхода по 20 повторений; Касания правой ноги левой рукой в наклоне: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу;

3 подхода по 10 повторений на каждую ногу; Реверансы: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу;

3 подхода по 10 повторений на каждую ногу; Прыжки с приседаниями: 3 подхода по 20 повторений.

Смотри, как правильно выполнять тренировку ног с собственным весом:

Бонусный совет от тренера