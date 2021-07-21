Назван способ вылечить гастрит без лекарств

Гастрит – наиболее распространённая болезнь среди остальных в пищеварительной системе. Это процесс воспалительного характера в слизистой оболочке желудка. Данное заболевание провоцирует нарушение усваивания еды и пищеварения, сообщает РИА Новости.

Чаще всего, гастрит возникает у людей преклонного и среднего возраста. Он бывает острой и хронической формы. Острый появляется, когда болезнь прогрессирует впервые, а хронический – на постоянной основе присутствует в жизни больного.

Нутрициолог Яна Фрай рассказала, как вылечила гастрит после 30 лет. По ее словам, в первую очередь помогают продукты растительного происхождения. Необходимо минимизировать употребление мяса, в котором содержится много насыщенных жиров, а также плотных и плохо переваривающихся белковых волокон.

"Человек по природе своей не хищник, поэтому наш желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переваривания обильной мясной пищи. У нас слишком длинные кишечники и не такая высокая кислотность желудочного сока, как у настоящих хищников. Недопереваренные белки начинают разлагаться путем гниения, выделяют токсины и повреждают стенки ЖКТ", — сообщила Яна Фрай.

В результатах исследования ВОЗ, обнаружена взаимосвязь между употреблением красного мяса и раком кишечника.

Причинами возникновения гастрита также могут быть регулярное употребление жареной и жирной пищи, дефицит витаминов А и B9, а также стресс, курение, алкоголь и "дурная привычка занимать горизонтальное положение после еды".