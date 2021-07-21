Импорт сливочного масла в Украину вырастет

В июле украинский рынок сливочного масла все еще не похож на мировой. На мировом рынке цены неизменно падают, в Украине пока что растут, сообщает Инфагро.

Рост цен продолжится недолго. Уже в августе предполагается ценовая стабилизация, поскольку велика вероятность ввоза в нашу страну недорогого европейского масла уже в ближайшие недели. Не исключено, что в осенние месяцы стоимость товара может даже немного уменьшиться.

Не последнюю роль в росте внутренних цен продолжает играть возможность продавать масло в страны СНГ, поскольку туда можно продать товар по ценам выше мировых.

Импорт масла в июне был незначительным, 280 т, а за первое полугодие оказался в два раза меньшим, чем в 2020 году, всего 3 тыс. т. В июле возможно увеличение закупок товара, прежде всего в Польше.