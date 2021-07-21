Нардеп во время заседания ВР помогал жене выбирать вышиванку

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок на заседании Верховной Рады 20 июля помогал жене Юле выбрать вышиванку. Журналисты засняли переписку политика, сообщает Вести.

Журналисты нашли эту вышиванку. Она выполнена из льна и продается на сайте дизайнерского дома Etnodim за 2200 грн. На пышных рукавах изображены геометрические образы, цветочные орнаменты и стилизованная бабочка.

Согласно последней поданной Сергеем декларации, его годовой доход за исполнение депутатских обязанностей составил более 304 тыс. грн, то есть около 25 тыс. в месяц.