За шесть лет число рейдерских атак в Украине утроилось

С начала года в Украине зафиксировали 466 новых рейдерских атак, по большинству из которых решения в суде еще не приняты. ﻿﻿С весны общая динамика не изменилась: ежедневно происходит как минимум по два рейдерских захвата.

Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот"﻿.

К тому же с каждым годом в стране фиксируют все больше нарушений. За шесть лет количество атак выросло в 3 раза. В 2015 году было зафиксировано 290 дел, а в 2020-м их число достигло 849.

Что касается рассмотрения дел в суде о подделке документов, представляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП, то в этом году из 348 в суд пришло 169.

Дела, связанные со ст. 206 УК Украины относительно противодействия хозяйственной деятельности и противоправного завладения имуществом, в суды почти не доходят. Из 118 дел в суд прошли только три.

Суды по делам о рейдерских захватах продолжаются более двух лет, они имеют свою процессуальную особенность.