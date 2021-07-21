В Финляндии начнут производить электромобили

Голландский стартап Lightyear будет выпускать свой дебютный автомобиль на солнечных батареях в Финляндии, сообщает 3Dnews.

С этой целью компания объединилась с Valmet Automotive. В январе 2022 года первый электромобиль Lightyear One должен сойти с производственной линии в Финляндии. К лету будущего года Lightyear планирует выпустить около тысячи машин для потребителей. Стоимость одной будет составлять около $165 тыс.

По словам Lightyear, компания Valmet Automotive, ранее производившаяся компоненты, в частности, для Mercedes-Benz, Porsche и Saab, имеет опыт, необходимый для производства электромобилей подобного класса. Кроме того, производитель имеет собственную линию по выпуску аккумуляторов.

В настоящее время Lightyear проводит финальные испытания модели One. В ходе недавних практических тестов автомобиль преодолел расстояние в 710 километров на одном заряде батареи ёмкостью 60 кВт⋅ч. В ходе тестирования в полном ездовом цикле прототип двигался со скоростью 85 км/ч. По заявлениям Lightyear, модель One будет очень энергоэффективной и сможет генерировать за счёт установленных на её крыше солнечных панелей около 12 км запаса хода в час.

На сегодняшний день Lightyear привлекла более $100 млн инвестиций. При этом три четверти этого финансирования пришлись на первую половину 2021 года. В апреле компания подписала соглашение с японским производителем автомобильных шин Bridgestone, а в начале июля опубликовала тесты, выводы которых говорят о том, что Lightyear действительно ставит перед собой амбициозные цели по производству практичных автомобилей на солнечных батареях.