С 1 октября повышают тарифы: сколько и за что будем платить

Осенью в столице и ряде украинских городов будет повышение тарифов на горячую воду и отопление, сообщает Новое время.

В среднем ожидается повышение тарифов на 30−40%. Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Тарифы вырастут с 1 октября. Пантелеев объяснил, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ. Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.

"На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти" , — сказал Пантелеев.

Сколько будем платить с 1 октября:

теплоснабжение - 2151,77 - 2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа дома;

горячее водоснабжение - 109,55 - 122,17 грн/м куб;

отопление в домах без счетчика - около 53,2 грн/м².

Появление новой графы в платежках

Директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин во время брифинга сообщил, что в платежках киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

Это нововведение позволит избежать накапливания долгов за коммуналку в случае, если оплата не была произведена по какой-либо причине. Дополнительный платеж пока не является обязательным. Потребители могут выбирать самостоятельно, платить им наперед за коммунальные услуги, или нет.