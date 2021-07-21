София Ротару удивила фанатов новым фото с сыном

Сын украинской исполнительницы Софии Ротару Руслан опубликовал общее фото с мамой, которое было сделано в аэропорту. Внимательные поклонники отметили, что артистка в свои 73 года выглядит просто потрясающе, сообщает Обозреватель.

Соответствующая публикация появилась на странице Руслана Евдокименко в Instagram. Мужчина рассекретил, что они с мамой улетают отдыхать, однако название курорта он уточнять все-таки не стал .

"Всем прекрасного настроения и удачи!" – лаконично подписал кадр Евдокименко.

София Ротару з сыном Русланом. Источник: instagram.com/rus_yevdokymenko