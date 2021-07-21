"Большая стройка" создала более 200 тысяч рабочих мест

Со стартом в Украине в 2020 году программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" были созданы новые рабочие места для более чем 200 тыс. человек. Таким образом президентская программа развития инфраструктуры стала одним из механизмов преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает УНИАН.

Об этом в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

"Большая стройка" обеспечила работой более 200 тыс. людей: рабочих, проектировщиков, специалистов по реконструкции школ, садиков, больниц и стадионов" , - отметила Свириденко.

Она также напомнила о других программах поддержки, которые стали знаковыми в ответ на кризис прошлого года, связанный с пандемией.

Так, денежную помощь получили почти 400 тыс. работников предприятий, на которых сократили рабочий день. Сумма помощи составила в среднем 7,5 млн грн, а всего на программу по частичной безработице государство потратило почти 3 млрд грн.

Более 480 тыс. ФЛП и работников малых предприятий в прошлом году и 340 тыс. - в 2021-м получили помощь через программу поддержки предпринимателей, которую в народе назвали "8 тысяч". Эта программа создана для предпринимателей, которые потеряли доходы, когда населенные пункты находились в красной зоне. Программа реализовывалась вместе с порталом "Дия".

Почти 95 тыс. безработных прошли в прошлом году курсы в государственной службе занятости, в том числе и с помощью онлайн обучения. Практически каждый претендент нашел новую работу.

Также в Украине стартовала программа 5-7-9, которая дала возможность малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты.

"Эту возможность реализовали более 12,5 тысяч предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 000 новых сотрудников" , - добавила Свириденко.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения в больницах - 177 объектов.