Украинский рынок могут заполонить утопленные автомобили

Автомобиль-утопленник – потенциальная бездонная яма и кошмар для любого автовладельца. В связи с недавними потопами в Германии, Нидерландах, Австрии и Бельгии, а также некоторых городах Украины, можно смело допустить, что отечественный рынок вот-вот наводнят такие машины, сообщает АвтоПортал.

Потопы в Германии (и других странах Европы)

Для тех, кто не в курсе, информируем: на прошлой неделе в ряде стран Западной Европы выпали обильные осадки, из-за чего крупные реки вышли из своих русел, а, это, в свою очередь, привело к одному из самых масштабных наводнений в истории. Больше всех пострадала ФРГ. Многие люди погибли, более тысячи считаются пропавшими без вести.

Материальные потери огромны. От воды пострадали дома, магазины, дороги. «Досталось» и машинам – тысячам транспортных средств был нанесен огромный урон, при этом многие авто не подлежат восстановлению (ранее мы уже публиковали видео с затопленными в Германии автосалонами Audi и Porsche).

Как это часто бывает в жизни, человеческие трагедии – прекрасная возможность для отдельных людей обогатиться. Так что в ближайшие несколько недель после стихии на популярных онлайн-площадках по продаже авто могут появиться машины по бросовым ценам.

При этом важно понимать, что автомобиль-утопленник распознать порою довольно сложно. Некоторые перекупщики и «пригонщики» делают предпродажную подготовку, тщательно маскируя дефекты.

Вдобавок к этому глаза покупателя могут затуманивать невероятно привлекательная цена и желание владение свежим подержанным автомобилем за небольшие деньги. В таких ситуациях люди часто отключают мозг и начинают представлять себя за рулем такой машины. Только через несколько дней из автомобиля начнет исходить специфический запах, а электроника – сходить с ума. В конечно счете, возникает риск того, что только что приобретенный автомобиль может превратиться в недвижимость.

В этой связи важно сохранять светлую голову и быть бдительным. Кроме того, тщательно осматривать автомобиль. Ниже сайт приводит список «симптомов», которые могут указывать на то, что машина пережила потоп.

Как распознать автомобиль-утопленник

Признаки, по которым можно отличить такую машины часто включают: