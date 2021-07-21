Цена на автогаз установила новый рекорд

По состоянию на 21 июля средняя стоимость автогаза составляет 16,42 грн за литр. За сутки она выросла на 12 коп. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений за ценой на этот вид топлива в Украине, сообщает Enkorr.

По данным Консалтинговой группы "А-95", за день стоимость подняли 13 сетей заправок, остальные оставили цену на прежнем уровне. При этом никто из продавцов не снизил расценки.

Пятерка заправок, которые больше всего подняли цену, выглядит таким образом:

"Фактор" – на 40 коп, до 16,2 грн за литр;

Shell и Mango – на 34 коп, до 16,21 грн и 15,71 грн соответственно;

"Укргаздобыча" – на 30 коп., до 16,19 грн;

"Автотранс" – на 25 коп., до 16,48 грн;

"Укрнафта" – на 21 коп., до 15,78 грн.

Повышение на остальных АЗС колеблется в пределах 12-20 коп.

Самый дорогой газ находится на заправках ОККО – 17,49 грн. Также в тройку лидеров по дороговизне вошли Socar и WOG – 17,48 грн и 17,38 грн за литр соответственно.

Дешевле всего топливо продают АЗС Marshal, где литр обойдется в 15,5 грн.



