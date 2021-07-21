В Донецкой области произошел пожар на коксохимическом заводе

В Донецкой области ликвидировали пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, сообщает Укринформ.

"21 июля в 9:32 в Главное управление поступила информация о возгорании конвейерной ленты коксового цеха №1 Авдеевского коксохимического завода, в Авдеевке. Для ликвидации пожара от Главного управления направили силы и средства по повышенному номеру вызова", - говорится в сообщении.

По прибытию бойцы ГСЧС установили, что горит транспортерная лента на территории коксового цеха №1 на высоте 20 м длиной 70 м.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Производственный процесс не приостановлен.

"Пожар локализован в 10:12, а ликвидировали в 10:21", - отмечают в ГСЧС.

К тушению пожара привлекли 14 человек личного состава и 4 единицы техники.