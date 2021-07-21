Экс-нардепу времен Порошенко сообщили о подозрении

Бывшему нардепу от "Блока Петра Порошенко" Олегу Дмитренко сообщили о подозрении в умышленном невыполнении решения суда, вступившего в законную силу, сообщает Страна.ua.

Сейчас нардеп занимает должность руководителя одного из райсоветов Черниговской области, а преступление, в совершении которого его подозревают, произошло еще до работы Дмитренко в Раде.

О том, что экс-нардеп извещен о подозрении сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник, занимая ранее пост директора одного из сельскохозяйственных обществ области, достоверно знал о наличии постановления Срибнянского районного суда Черниговской области о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитражного суда Международной Ассоциации Торговли Зерном и Кормами (GAFTA).

Указанным постановлением принято взыскать с его предприятия в пользу другого сельскохозяйственного общества денежные средства в размере $3 млн 664 тыс. 946,9 в связи с невыполнением ответчиком обязательств по контракту" , - сообщили в прокуратуре.

При этом, по данным следствия, подозреваемый имел финансовую возможность частично погасить сумму задолженности, однако этого не сделал, а перевел средства на счета другого предприятия. Действия экс-нардепа классифицированы по ч.3 ст.382 Уголовного кодекса Украины.