Новейший электромобиль Ford разочаровал управляемостью

Новый Ford Mustang Mach-E провалил лосиный тест. Электрокроссовер Форд показал невысокую скорость прохождения маневра по быстрому объезду внезапно появившегося на дороге препятствия.

Лучший результат, который продемонстрировал электромобиль Форд, - всего 71 км/ч. На больших скоростях задняя ось уходила в занос. Напомним, для отличной оценки необходимо пройти лосиный тест со скоростью 77 км/ч и выше.

Одной из причин неважного выступления Ford Mustang Mach-E называют шины с низким коэффициентом сопротивления качению – они демонстрируют не самое лучшее сцепление с дорогой в экстремальных ситуациях.

Рекордный же показатель на лосином тесте принадлежит Tesla Model 3 – 83 км/ч.