Крупнейший сервис потокового видео теряет подписчиков
Крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix Inc., заявил о потере подписчиков, сообщает УНИАН.
Netflix Inc сообщил о том, что количество подписчиков из США и Канады уменьшилось на 430 тысяч человек.
Максимальный отток подписчиков был зафиксирован во втором квартале 2021 года.
В связи с уходом подписчиков, инвесторы начали высказывать обеспокоенность дальнейшей судьбой компании.
Компания прогнозирует, что в третьем квартале общее количество подписчиков увеличится на 3,5 млн. Это разочаровало инвесторов, так как аналитики прогнозировали рост числа клиентов сервиса на 5,9 млн.
Netflix в Украине
- 2 февраля 2021 года Министерство цифровой трансформации сообщило о том, что ведет переговоры с платежной системой PayPal и стриминговым сервисом Netflix об их выходе на украинский рынок. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков во время публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030.
- Относительно Netflix речь шла о возможном открытии в Украине R&D-центра (Центра исследований и разработок).