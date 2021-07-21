Крупнейший сервис потокового видео теряет подписчиков

Крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix Inc., заявил о потере подписчиков, сообщает УНИАН.

Netflix Inc сообщил о том, что количество подписчиков из США и Канады уменьшилось на 430 тысяч человек.

Максимальный отток подписчиков был зафиксирован во втором квартале 2021 года.

В связи с уходом подписчиков, инвесторы начали высказывать обеспокоенность дальнейшей судьбой компании.

Компания прогнозирует, что в третьем квартале общее количество подписчиков увеличится на 3,5 млн. Это разочаровало инвесторов, так как аналитики прогнозировали рост числа клиентов сервиса на 5,9 млн.

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