В Украине выросло количество госпитализаций с COVID-19

Эксперты Киевской школы экономики (KSE) заявили, что заболеваемость COVID-19 в Украине перестала снижаться, количество госпитализаций в сутки выросло за неделю на 3%, но говорить о вспышке пока рано, сообщает Интерфакс-Украина.

"Госпитализации и количество выявленных случаев заболевания в Украине после трех месяцев падения стабилизировались. За последнюю неделю количество госпитализаций показало рост на 3%. Это означает, что заболеваемость начинает колебаться на уровне плато. Но такого роста еще недостаточно для того, чтобы говорить о национальной вспышке", - сообщает KSE со ссылкой на слова руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко.

Эксперт отмечает, что уровень занятости "ковидних коек" по Украине остается наименьшим за весь 2021 год. В частности, в настоящее время заняты 7% коек кровати с "кислородом" и 12% реанимационных коек.

По словам Ганиченко, незначительный тренд на рост заболеваемости фиксируется только в Одесской области, где увеличился уровень госпитализаций. При этом вдвое вырос уровень госпитализации в Тернопольской области, но он остается в регионе стабильно низким, поэтому наблюдающаяся ситуация еще не свидетельствует о начале вспышки.

Вместе с тем KSE констатирует, что количество украинских регионов, которые показывают тренд на снижение заболеваемости, уменьшается, а смертность остается на низком уровне.

Вместе с тем для достижения до конца года положительного эффекта от вакцинальной кампании темпы вакцинации необходимо увеличить как минимум втрое, считает Ганиченко.