Германия открылась для украинцев: какие авиабилеты самые дешевые

После того, как Германия разрешила въезд туристам из Украины, поиск дешевых авиабилетов в эту страну снова стал актуальным. Такие билеты на прямые рейсы обнаружились у Ryanair и WizzAir – от 23 евро (около 737 гривен) в обе стороны, сообщает Lowcostavia.

Дешевле всего на данный момент – билеты на вторую половину сентября с продолжительностью поездки 2-7 дней:

Киев – Дюссельдорф на 23-30 сентября;

Киев – Франкфурт на 23-30 сентября;

Львов – Дюссельдорф с 13 по 16 сентября;

Киев – Кельн с 18 по 22 сентября;

Киев – Берлин с 29 сентября по 6 октября;

Киев – Карлсруэ с 27 по 27 сентября.

В целом Ryanair и WizzAir предлагают билеты из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Берлин, Ганновер, Дортмунд, Мемминген, Гамбург, Нюрнберг, Дюссельдорф, Карлсруэ, Кельн и Франкфурт.

Документы для въезда в Германию

Нужно предоставить один документ из списка:

отрицательный ПЦР-тест, сделан не раньше 72 часов до пересечения границы;

отрицательный антиген тест, сделан не раньше 48 часов до пересечения границы;

сертификат о вакцинации от COVID-19;

справка о перенесенной коронавирусной инфекции.

Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. После этого европейские страны начали открывать границы для украинцев.