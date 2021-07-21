Украина до конца лета получит 13 миллионов доз вакцин
Украина имеет договоренности на поставки 13 миллионов доз вакцин. Они должны прибыть к концу лета. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает РБК-Украина.
Он призвал активно прививаться и напомнил о начале пятой волны вакцинации в стране.
"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - сказал премьер.
Шмигаль также напомнил, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин,
"каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни".