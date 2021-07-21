В Украине резко выросли закупочные цены на мясо

В начале июля средняя закупочная цена мяса крупного рогатого скота составила 42,6 тыс. грн/т (без учета НДС). Всего за год стоимость выросла на 10%, за месяц – на 2%, а за неделю на 1%, сообщает Agronews.

За молодняк крупного рогатого скота высшей упитанности в зависимости от области в среднем были такие цены: восточная часть – 43,25 тыс. грн/т, западная – 39,87 тыс. грн, северная – 43,26 тыс. грн, южная – 36,75 тыс. грн, центральная – 49,88 тыс. грн.

Средняя стоимость говядины первой категории на 9 июля достигала 102,71 грн/кг (с учетом НДС), а это на 16% больше, чем в аналогичный период 2020-го и на 1% больше, чем на минувшей неделе.