Обнаружен метеорит, который старше Земли

В составе метеорита преобладает оливин и листовые силикаты с минеральными включениями, которые еще называют хондрами, сообщает Корреспондент.

В графстве Глостершир на западе Англии прямо в поле был найден небольшой обломок камня, которыйй оказался древним метеоритом. Ученые оценивают его возраст в 4,6 миллиарда лет, при том, что возраст нашей планеты 4,54 миллиарда лет. Об этом говорится в пресс-релизе﻿ Университета Лафборо.

Камень угольного цвета эксперты считают фрагментом космического мусора, образовавшегося в результате формирования планет Солнечной системы.

Предполагается, что на Землю он попал из пояса астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера.

Материал метеорита похож на плохо скрепленный бетон из частиц и пыли. Уже выяснено, что они никогда не подвергались сильным космическим столкновениям и не участвовали в образовании протопланетных тел.

"Внутренняя структура — хрупкая и неплотно связанная, пористая, с трещинами. Похоже, он не подвергся термическому метаморфизму. Это означает, что он находился там, за Марсом, нетронутым до того, как была создана какая-либо из планет. Это редкая возможность изучить кусочек нашего первозданного прошлого" , - говорится в релизе.

В основном метеорит состоит из оливина и листовых силикатов с минеральными включениями - хондрами.

"К этой группе относятся менее пяти процентов метеоритов, падающих на Землю" , - подытожили ученые.

Напомним, ранее кусок космического камня осветил небо над Великобританией 28 февраля. Опаленную часть астероида нашли на дороге вблизи Уинчкомба, в небольшом городе графства Глостершир. Это – юго-запад Англии.

Древний метеорит lboro.ac.uk

Древний метеорит lboro.ac.uk

Древний метеорит lboro.ac.uk