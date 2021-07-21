Это продлит жизнь вашей технике: как почистить стиральную машинку

Стиральная машинка требует тщательного ухода. Для того, чтобы она хорошо и долго вам служила, нужно периодически ее чистить, сообщает 24 Канал.

Вы боитесь повредить что-то во время очистки, или же вообще не знаете, как ее проводить? Далее пошаговая инструкция.

Как почистить стиральную машинку

Шаг 1. Барабан

Сначала нужно очистить барабан. Для этого воспользуйтесь обычными кухонными бумажными полотенцами и протрите ими резиновый уплотнитель. Именно в этом месте собирается много грязи, поэтому салфетка быстро станет серой или черной.

Шаг 2. Ящик для порошка

Извлеките ящик для порошка и очистите его вручную. Намочите тряпку, добавьте моющего средства и хорошо промойте все отделения. Обычно там хранятся остатки жира и веществ для стирки, которые могут привести к появлению неприятного запаха.

Шаг 3. Полоскание

Для полноценной очистки барабана, налейте внутрь немного уксуса и включите пустую машинку при температуре 90 градусов. За это время влажной тряпкой протрите машинку извне, уберите беспорядок с поверхности, очистите от пыли и грязи дверцу.