Тимошенко назвала Зеленского "талантливым человеком"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала президента Зеленского "реально талантливым человеком", привнесшим шоу-бизнес в политику, сообщает Интерфакс-Украина.

"На самом деле я скажу вам так: это реально талантливый человек. Потому что переформатировать шоу-бизнес в политику - это надо иметь талант", - сказала Тимошенко.

"И я вам скажу, что когда они говорят, что они новые люди в политике - это же не отвечает действительности. Они 20 лет, будучи в "95 квартале", были главным анти-истеблишментом страны. Они были анти-власть, анти-политика на экранах.

Но за кулисами они были неотъемлемой частью клановой системы. Они выступали на корпоративах у олигархов, они на заказ делали все необходимые сюжеты. Это была такая двойная история, где люди видели критику власти (а это классический анти-истеблишмент), а за кулисами все были абсолютно одинаковые", - сказала она.

"Надо быть талантливым человеком, чтобы держать такой баланс" , - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, "то, что 20 лет было их успешной профессией, что их нормально кормило, что давало им возможность жить, что сделало их суперпопулярными, сейчас перекочевало в политику. На самом деле ничего не изменилось".