Болид чемпиона мира Формулы-1 ушел с молотка

На известном аукционе RM Sotheby’s продали гоночный болид McLaren MP4-25A, на котором Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран При Турции в 2010 году. Автомобиль продали за солидную для машин Формулы 1 сумму в 4 млн 836 тысяч фунтов, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ аукциона. Интересно, что впервые в истории на торги выставили болид Льюис Хэмилтон. Последний раз на Sotheby’s предлагали гоночный Ferrari F2001 Михаэля Шумахера, который в 2017 году обошелся новому владельцу в рекордную сумму 5449607 фунтов.

На этом McLaren MP4-25A Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран При Турции в 2010 году. Источник: rmsothebys.com

Шасси №01 McLaren MP4-25A использовалось титулованным британским гонщиком в сезоне 2010 года. На этом болиде Хэмилтон не только одержал победу в Гран При Турции, но и установил лучшее время круга и занял второе место в Гран При Китая.

Автомобиль продали за солидную для машин Формулы 1 сумму в 4 млн 836 тысяч фунтов. Источник: rmsothebys.com

Лот вызвал значительный интерес у коллекционеров со всего мира, которые желали заполучить важную часть истории автоспорта и Формулы-1. Автомобиль полностью подготовлен для гонок командой Heritage McLaren Racing. Потенциальным покупателям его продемонстрировали на знаменитой трассе в Сильверстоун, а за рулем был тест-пилот McLaren Роб Гарофолл. Болид оснащен мощным 2,4-литровым двигателем V8 Mercedes Benz.