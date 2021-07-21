Глава МВД назвал возможную причину аварии на химзаводе под Ровно
Авария на химическом заводе под Ровно могла произойти из-за несоответствия материала трубопровода заявленным характеристикам производителя. Предварительную причину назвал на заседании Кабмина министр внутренних дел Денис Монастырский в среду, 21 июля, сообщает Вести.
Глава МВД отметил, что предприятие функционирует с 1969 года. С тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не было.
"Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", - заявил Монастырский.
Министр заявил, что по всей Украине проведут внеплановые проверки на химически опасных объектах. Их будут проводить Гоструда, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госэкологии.
"С целью предупреждения и недопущения подобных аварий, считаем необходимым поручить... проведение внеплановых совместных проверок всех химически опасных объектов первой и второй степеней химической опасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий", - сказал Монастырский.