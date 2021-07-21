Полиция увеличит количество патрульных на дорогах

Нацполиция увеличит количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог. Кроме этого, в выходные и праздничные дни к несению службы будут привлекаться дополнительные наряды полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, информирует департамент коммуникаций Нацполиции.

По словам Фацевича, в ведомстве начинаются комплексные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

"Хочу подчеркнуть активизацию работы в направлении контроля за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Кроме того, нужно усилить контроль за соблюдением перевозчиками, водителями и пассажирами правил карантина людей, в том числе соблюдение ими противоэпидемических мер", - отметил заместитель председателя Нацполиции .

Фацевич добавил, что сейчас граждане массово едут на отдых. Поэтому вопросы безопасности дорожного движения крайне актуальны. Поэтому на наиболее аварийно опасных участках дорог, в частности - государственного значения, увеличится количество экипажей патрульной полиции.

Заместитель председателя Нацполиции также отметил, что полицейские активизируют работу в этом направлении и в дальнейшем будут выявлять и документировать нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок. Кроме того, полицейские сосредоточатся на выявлении фактов нарушения правил проезда транспортными средствами, чьи габаритные или весовые параметры превышают нормативные.

В свою очередь первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий отметил, что в течение месяца в государстве продлится комплекс мер под условным названием "Безопасные автомобильные дороги".