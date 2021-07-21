Украинцы будут оформлять пенсию по новым правилам

Украинцы будут оформлять пенсию по новым правилам

Украинцы, благодаря внедрению электронных трудовых книжек, будут оформлять пенсию по новым правилам. Нововведение позволит назначать такие выплаты автоматически, без обращений в органы Пенсионного фонда, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал глава Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгений Капинус во время всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Сегодня человеку не нужно думать о своем трудовом стаже, своей трудовой книжке. Все эти данные будут содержаться в электронном формате в рамках Пенсионного фонда, и эти данные будут непосредственно находиться в реестре. Когда человек достигнет соответствующего возраста, он приобретет право на выход на пенсию, ему не надо будет обращаться в ПФУ, ему лишь необходимо будет получить информацию из Пенсионного фонда, что в автоматическом режиме ему назначено пенсионное обеспечение", - сказал Капинус.

Так, в оформлении пенсии для украинцев изменится следующее:

  • человеку, у которого будет электронная трудовая книжка, больше не нужно обращаться в Пенсионный фонд;
  • пенсия будет назначаться в автоматическом режиме.

Председатель ПФУ отметил, что с 2000 года работает реестр застрахованных лиц, который накапливает информацию о трудовой деятельности. И это де-факто основа всей системы, которая собирает информацию о трудовом стаже человека.

"В сегодняшних реалиях можно подать соответствующую информацию в виде отсканированных трудовых книжек для того, чтобы их можно было оцифровать. И дальше человеку в целом не нужно подавать никаких дополнительных отчетов, все будет формироваться автоматически из тех отчетов, которые будут подавать предприятия", - отметил глава ПФУ.

По его словам, Пенсионный фонд после получения трудовых книжек оцифрует всю информацию, и она будет размещена в личном электронном кабинете каждого гражданина.

"Человек, как и работодатель, может заходить в свой кабинет и видеть информацию о заработке, стаже, и предоставлять вместо трудовой книжки выписка из того реестра, который будет сформирован", - подчеркнул Капинус.
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