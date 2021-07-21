В Запорожье чиновников задержали на взятках

В Запорожье полиция задержала начальника районного управления Госпотребслужбы и его заместителя, которые наладили схему вымогания взяток у предпринимателей, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что подозреваемые за деньги обещали выдать положительное заключение по результатам проверки, проводимой в рамках их компетенции. Стоимость своих "услуг" оценивали от 10 до 30 тысяч гривен.

Задержанным сообщено о подозрении по статье о вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч.3 ст.368) Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.