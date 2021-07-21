Как восстановить утерянные номерные знаки

Чтобы восстановить поврежденные или утраченные номерные знаки можно выбрать два пути: официальный и неофициальный. Выбор зависит от конкретных обстоятельств, сообщает 24 Канал.

Официально, для восстановления поврежденных, утраченных или похищенных номерных знаков транспортного средства, следует обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД. Там придется пройти процедуру перерегистрации транспортного средства. Занимает такой процесс около двух-трех часов и стоит 600-700 гривен.

Основная проблема – в сервисный центр МВД нужно доставить сам автомобиль (для экспертного осмотра), а из-за того, что без номеров ездить на нем нельзя – придется пользоваться услугами эвакуатора. Иначе есть риск получить штраф в размере 850 грн. за езду без номеров. Если до этого у водителя были штрафы за загрязненные, неверно установленные, закрытые, перевернутые номерные знаки – сумма штрафа составит 1700 грн.

При перерегистрации транспортного средства необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код владельца транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

в случае кражи – справку об утере номерных знаков, выданную в отделении Национальной полиции;

в случае утраты – письменное объяснение обстоятельств утраты.

Администратором сервисного центра МВД после внесения соответствующей информации в базу данных АИС “Номерной знак” проводится перерегистрация транспортного средства. Вместо утраченных или непригодных для пользования номерных знаков на основании заявления владельца или его представителя выдаются новые свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Неофициально

Неофициальный и наиболее распространенный способ – заказать дубликаты автономеров. Воспользовавшись поиском в интернете можно найти десятки фирм, которые за 300-500 гривен сделают дубликаты номеров и пришлют их с курьером или по почте на любой адрес. Для заказа, как правило, достаточно прислать фото свидетельства о регистрации транспортного средства. Или просто сообщить необходимую комбинацию букв и цифр.