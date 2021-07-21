Госстат обнародовал статистику смертности от коронавируса в Украине

Государственная служба статистики Украины заявила, что с января по май текущего года в Украине умерло 299 964 человек, сообщает Зеркало недели.

От коронавируса умерло 33 912 человек, а традиционно высокий показатель смертности от злокачественных новообразований (рака) на уровне 30 333.

По данным ведомства, всего за май умерло 57 293 украинцев, в том числе от коронавируса 6 327 человек.

Самая частая причина смерти в Украине с начала года - болезни системы кровообращения, вызвавшие 185 828 смерть, в том числе от ишемической болезни сердца умерло - 129 918 человек и от инсульта - 35 424 человек.

С января по май инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 710 человек. От туберкулеза - 1 264, а от СПИДа умерли 983 украинца.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 10 464 человек (грипп и пневмония - 8 252 человек).

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 10 316 человек.

11 345 украинцев погибли в результате внешних причин, а именно:

транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 172 граждан,

утопление - 390,

гибель при пожаре - 671,

случайное отравление (кроме алкоголя) - 766,

отравление алкоголем -881,

самоубийства – 2 356,

умышленные убийства - 537.

По данным Государственной службы статистики, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев.