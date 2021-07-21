Госстат обнародовал статистику смертности от коронавируса в Украине
Государственная служба статистики Украины заявила, что с января по май текущего года в Украине умерло 299 964 человек, сообщает Зеркало недели.
От коронавируса умерло 33 912 человек, а традиционно высокий показатель смертности от злокачественных новообразований (рака) на уровне 30 333.
По данным ведомства, всего за май умерло 57 293 украинцев, в том числе от коронавируса 6 327 человек.
Самая частая причина смерти в Украине с начала года - болезни системы кровообращения, вызвавшие 185 828 смерть, в том числе от ишемической болезни сердца умерло - 129 918 человек и от инсульта - 35 424 человек.
С января по май инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 710 человек. От туберкулеза - 1 264, а от СПИДа умерли 983 украинца.
Болезни органов дыхания стали причиной смерти 10 464 человек (грипп и пневмония - 8 252 человек).
Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 10 316 человек.
11 345 украинцев погибли в результате внешних причин, а именно:
- транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 172 граждан,
- утопление - 390,
- гибель при пожаре - 671,
- случайное отравление (кроме алкоголя) - 766,
- отравление алкоголем -881,
- самоубийства – 2 356,
- умышленные убийства - 537.
По данным Государственной службы статистики, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев.