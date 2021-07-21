Кабмин обязал госшахты направить почти все доходы на зарплаты

Все государственные шахты, которые славятся невыплатой зарплат горнякам, теперь будут обязаны направлять 80% доходов от продажи угля именно на зарплаты сотрудникам и погашение задолженности, сообщает Сегодня.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 21 июля.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое правило уменьшит риск того, что шахты с долгами будут накапливать все больше задолженности перед работниками.

Но вопрос погашения долгов невозможно решить так просто – по словам специалистов, госшахты вынуждены продавать уголь слишком дешево, а себестоимость добычи на государственных предприятиях высокая.

Шахтеры регулярно вынуждены бастовать, пытаясь добиться выплаты зарплатных долгов. Неделю назад на протест вышли горняки Кировоградской области.

Напомним, в 2018 году в Украине уже действовал похожий механизм. Тогда госшахты были обязаны тратить 70% выручки на выплату зарплат.