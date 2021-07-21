Кабмин обязал госшахты направить почти все доходы на зарплаты

Кабмин обязал госшахты направить почти все доходы на зарплаты

Все государственные шахты, которые славятся невыплатой зарплат горнякам, теперь будут обязаны направлять 80% доходов от продажи угля именно на зарплаты сотрудникам и погашение задолженности, сообщает Сегодня.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 21 июля.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое правило уменьшит риск того, что шахты с долгами будут накапливать все больше задолженности перед работниками.

Но вопрос погашения долгов невозможно решить так просто – по словам специалистов, госшахты вынуждены продавать уголь слишком дешево, а себестоимость добычи на государственных предприятиях высокая.

Шахтеры регулярно вынуждены бастовать, пытаясь добиться выплаты зарплатных долгов. Неделю назад на протест вышли горняки Кировоградской области.

Напомним, в 2018 году в Украине уже действовал похожий механизм. Тогда госшахты были обязаны тратить 70% выручки на выплату зарплат.

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