Во львовском аэропорту взорвали сумку с ноутбуком

Утром среды, 21 июля, в зоне ожидания на первом этаже львовского аэропорта сотрудники службы безопасности обнаружили подозрительную сумку. Детекторы подтвердили вероятное наличие взрывчатки в сумке, сообщает Zaxid.net.

В результате двухчасовой спецоперации сумку вынесли за пределы аэропорта и взорвали. Как выяснилось, детекторы взрывчатки сработали на ноутбук, который был в сумке. Владелицей потерянной сумки оказалась молодая азиатка, которая летела в Стамбул.

Подозрительную сумку под лестницей в зале ожидания на первом этаже сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили около 9:25. Они сразу же сообщили о находке полицию, на место происшествия приехали также взрывотехники и спасатели ГСЧС.

Всех пассажиров и персонал с первого этажа аэропорта, около 300 человек, вывели на улицу, однако пассажиров, которые уже прошли паспортный контроль и находились в зоне вылета не эвакуировали. Патрульная полиция перекрыла въезды на территорию аэропорта. Всего в аэропорту задержали около 20 рейсов.

Около 12:00 львовский аэропорт возобновил полноценную работу.